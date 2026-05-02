異彩を放つブロンドの五輪メダリストが登場！昨季世界ランキング1位、にもかかわらず揺らいだメンタル。頂点の先に見えた″心の整え方″とは。第２回ゲストは江村美咲（写真右）さん！ご機嫌でいるために中川初めて江村さんを拝見したのはパリ五輪に臨む選手団の結団式でした。あの時は旗手を務めてらっしゃいましたよね。目をひく金髪に凛とした佇まいがまるでモデルさんのようでもあって。そうかと思えば、メダル獲得後に『サ