『岸辺露伴は動かない』シリーズから、待望のスピンオフドラマ『泉京香は黙らない』が誕生した。主人公を務めるのは、露伴（高橋一生）の担当編集・泉京香（飯豊まりえ）。新人漫画家・西恩ミカ（堀田真由）と、その双子の兄・奏士（寛一郎）。決して覗いてはいけない怪異を前に、京香特有の「圧倒的な陽のパワー」は一体どう立ち向かうのか。制作陣たちからも「泉京香そのもの」と評される飯豊まりえに、スピンオフ