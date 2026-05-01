◆アイスショー「ブルーム・オン・アイス」（１日、兵庫・尼崎市尼崎スポーツの森）２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンスの「うたまさ」こと吉田唄菜と森田真沙也（ともに木下アカデミー）が１日、兵庫・尼崎市で行われたアイスショーに出演。共演した同五輪ペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組への思いを語った。吉田は「今までカップル競技で日本は強くな