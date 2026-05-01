三重県津市の50代の女性がSNSで知り合った人物から投資話を持ち掛けられ、現金約3700万円をだましとられました。 警察によりますと、津市に住む50代の女性が去年12月、インスタグラム上の株式投資に関する投稿からLINEアカウントを追加したところ、投資の先生を名乗る者らから「この10年間でビットコインは300倍以上、イーサリアムに至っては1000倍以上の価値上昇を見せています。これほどの投資機会はめったに