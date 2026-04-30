通貨オプションボラティリティードル円１週間が８．３％付近に急上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.276.526.326.77 1MO7.955.996.176.64 3MO8.386.066.846.82 6MO8.816.207.407.14 9MO8.936.367.727.39 1YR9.056.597.997.58 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.469.467.07 1MO6