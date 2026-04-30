通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間が８．３％付近に急上昇 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間が８．３％付近に急上昇

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間が８．３％付近に急上昇



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.27 6.52 6.32 6.77

1MO 7.95 5.99 6.17 6.64

3MO 8.38 6.06 6.84 6.82

6MO 8.81 6.20 7.40 7.14

9MO 8.93 6.36 7.72 7.39

1YR 9.05 6.59 7.99 7.58





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.46 9.46 7.07

1MO 6.73 8.83 6.79

3MO 7.55 9.12 7.02

6MO 8.22 9.37 7.27

9MO 8.57 9.54 7.42

1YR 8.81 9.71 7.59

東京時間16:31現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は8.27％と東京午前の7.60％から急上昇している。米国が対イラン軍事攻撃計画を明らかにすると報じられている。原油先物が大幅高となるなかで、ドル円相場にはドル高と円安の両面の圧力がかかっている。東京午後には160.72レベルまで高値を伸ばした。節目水準の160円を突破して、さらに上値を追う動きとなっており、オプション市場では短期的なドル・コール、円・プット需要が高まってきているようだ。

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