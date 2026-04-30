今回は、結婚式を挙げた日の夜中、夫が不倫していたエピソードを紹介します。「ちょっと散歩してくるわ」と言っていたけど…「私は父が経営する会社に勤務しており、会社の同僚の男性と付き合って半年後に結婚しました。そして無事結婚式を挙げ、式場のあるホテルに夫と宿泊しました。夜中の3時頃に目が覚めたのですが、夫がどこかに出かけようとしていたんです。『ちょっと散歩してくるわ』と言っていましたが、『こんな時間に出