秋田県男鹿市の男鹿水族館ＧＡＯは２５日、昨年１２月にホッキョクグマの豪太とモモの間に生まれた子グマの名前を「モモ太」に決めたと発表した。同館は３月に子グマの名前を募り、１万７１４９件の応募があった。その後６案に絞って来館者による決選投票を行い、モモ太が最も票を集めた。豪太とモモ（百々）の間に生まれた子グマが、健やかで太く、１００年先も末永く生きてほしいとの思いが込められている。同日、同館のホ