映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の7月24日（金）の公開まで3ヵ月を切った。4月17日（金）からは各種ムビチケ前売り券の発売が始まっているほか、先日は島二郎やセイレーンの姿も描かれたメインビジュアルも公開され、刻一刻と公開が近付いているのを実感する。ところで本作のムビチケ前売り券は、映画館のみならず、数ヵ所で販売を実施中。特典付きで一般4800円（税込）のものもあり、簡単にお財布を開けられる額ではない