◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡが今季２度目の無得点負け。３月２７〜３１日の開幕４連敗以来となる３連敗を喫した。筒香嘉智内野手と牧秀悟内野手を欠いた打線は、中日の先発・金丸に７回まで３安打。９回には守護神・松山を２死満塁まで攻めたてたが、最後は勝又温史外野手が二ゴロに倒れた。筒香が戦列を離れてからも、チームは４月１７〜２６日まで６連勝。しかし、２７日に