◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）ともに自打球で負傷交代した阪神・森下翔太外野手、中野拓夢内野手は自ら歩いて球場を後にした。中野は５回１死二塁の打席で１ボール２ストライクからの５球目に右ふくらはぎに自打球を当てた。その後もプレーしたが、７回の打席で代打を送られた。試合後は「ちょっとふくらはぎだったんで、大事を取ってというか。悪化するよりはと思った。明日？状況、様子見て