「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）先発の才木が一挙６失点で二回でＫＯされて、首位陥落。試合後の藤川監督は２試合連続で６失点降板となった右腕に、「前回も同じようにコンコンと打たれているケースがありましたから。試合というのはやっぱり試合。ゲーム中で試しているようなところが出たら、ダメだと思いますね」と苦言を呈した。９連戦初戦を託したが、才木にとっては本来の姿にはほど遠い５２球での降板劇