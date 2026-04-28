「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパンは、20周年を記念し、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを発表しました。ゲーム内にクラウド島「IKEAアイランド」が登場し、ゲーム内の部屋がイケア店舗でも再現されるというユニークな体験を通じて、家での暮らしに「遊び心」を取り入れることを提案して