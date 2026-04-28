昨年、SNSで「ババアの粉」という強烈な愛称で呼ばれるようになり、大ヒットしているセザンヌ「トーンフィルターハイライト」693円（税込）。その呼び名も含めて認知され、今でも欠品が続くほど根強い人気を集めているアイテムです。 今回は49歳の筆者が、2色を実際に使いながら発見した、「意外な使い方」を紹介します。◆毎日使ってます！その効果をおさらいハイライトというと、パールやラメの存在感が強いものが多い印象