スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京の3階にある「アリビアーモ(TM) バー」（以下、アリビアーモ)に、2026年4月11日から新しいワインカクテル2種類が登場した。北海道余市町にある平川ワイナリーのワインを使ったカクテルだ。「初めてお酒を飲む方にも、ワインのおいしさを楽しんでいただけるカクテルを」そんな想いがこもった、開発ストーリーをお届けする。【写真】左2つが白ワインのカクテル、右3つがロゼワインのカ