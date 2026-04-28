◆第１回ピザハット杯日本少年野球春季神奈川県央支部大会兼ジャイアンツカップ神奈川県予選▽決勝愛川ボーイズ７−０湘南ボーイズ＝５回コールド（４月１９日・綾瀬第２球場）神奈川県央支部では２００６年創設の愛川ボーイズが、３月の春季全国大会を制した湘南ボーイズを５回コールドで撃破し、創設２１年目で初となる公式大会Ｖ。ピザハット杯初代王者に輝き、歓喜の涙をこぼした。春の全国王者を相手に、わずか６１