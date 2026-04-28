◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月27日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が27日（日本時間28日）、マーリンズ戦前に会見に臨み、大谷翔平投手（31）の打撃の復調を認めた。大谷は22日（同23日）のジャイアンツ戦から3試合連続無安打だったが、25日（同26日）カブス戦の第1打席で14打席ぶり安打を記録。翌26日（同27日）の第4打席でド軍移籍後自己ワーストだった連続試合ノーアーチを11