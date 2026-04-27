ひとえ・奥ぶたえさんの目もと悩みに寄り添う「アイプチ®」の人気マスカラから、夏だけの限定色が登場します。2026年5月15日（金）より数量限定で発売される新色〈ジェリーブルージュ〉は、海の中を漂うクラゲから着想を得た幻想的なカラー。透明感と繊細なきらめきをまといながら、ぱっちり印象の上向きまつげを叶えてくれる注目アイテムです♡ 夏限定色ジェリーブルージュに注目