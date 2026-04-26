フォルクスワーゲンは、「Polo GTI」の誕生25周年を記念した限定車「Polo GTI Edition 25」を2024年4月に発売しました。 数々の特別装備により、精悍なデザインとダイナミックな走りを実現する台数限定モデルであるPolo GTI Edition 25は、全世界で2500台、日本国内では227台の限定販売されています。 そこで今回は、VW Polo GTI Edition 25がSNSでどういった反響を呼んでいるのかを深掘りして詳しく紹介していきます。