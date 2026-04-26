◇セ・リーグ阪神1ー0広島（2026年4月26日甲子園）阪神の近本光司外野手が左手首に死球を受けて途中交代した。8回2死で広島の左腕・高の151キロ直球が左手首に直撃。その場に倒れ込み、トレーナーとともにベンチへ下がった。そのまま藤川監督が代走・小野寺を送って近本は途中交代。悲鳴がこだました甲子園は騒然となった。試合中に病院へ向かった近本は笑顔を見せる場面もあったが「今から病院なので、今僕の口から言