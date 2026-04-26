男性の自宅を調べる北海道警の捜査員ら＝26日午後、北海道旭川市北海道警は26日、旭川市の旭山動物園の焼却炉に30代の妻の遺体を遺棄したという趣旨の供述をしている同市の男性宅を家宅捜索した。捜査関係者が明らかにした。男性は動物園に勤務する30代の市職員で、妻と2人暮らし。捜査関係者によると、男性は23日から続く任意での事情聴取に対し「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」との趣旨の供述をしている。道警は園内で焼却炉