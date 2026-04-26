兵庫・香住漁港の水産加工卸会社が手がける「香住ガニ」の専門店「香住蟹一番」（かすみがにいちばん）が、大阪・難波の「なんばオリエンタルホテル」内に2026年4月20日にオープン。香住港でのみ水揚げされる希少な香住ガニを、店内のいけすから“活（いけ）” の状態で引き上げて提供するぜいたくな絶品カニ料理。地元の日本酒や地ビールとともに堪能できます。インバウンドの多い大阪で、香住ガニの魅力を世界に発信