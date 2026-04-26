LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ、28）は、顔が凍ったようなショットを公開した。24日に自身のSNSに「砂糖が付いたわけではない」「寒くて顔が凍ってしまった〜」という文とともに、寒さで凍ったようなクールな顔アップ写真を数枚公開した。金髪のショートカットで、細く編んだ髪を垂らし、カメラを凝視していた。特殊メークは、精巧にできていた。赤系で薄く塗ったほおに白い粉のようなものを上塗りし、上下の唇、