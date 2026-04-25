メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠の4連覇が期待される名人戦七番勝負の第2局が青森市で始まりました。 今期の名人戦七番勝負は、藤井聡太六冠と名人戦初挑戦の糸谷哲郎九段との顔合わせです。 糸谷九段は竜王を獲得したことがある実力者です。 第1局は藤井六冠が勝利しています。 対局は午前9時、藤井六冠の先手で始まりました。 青森市での名人戦の開催は1979年以来、47年ぶりです。 名人戦