◇ア・リーグエンゼルス3―6ロイヤルズ（2026年4月24日カンザスシティー）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が24日（日本時間25日）、敵地でのロイヤルズ戦に先発。5回5安打5失点で降板し、今季3敗目を喫した。今季6試合目の登板でも勝ち星を挙げることはできず、今季の成績は0勝3敗、防御率6.21となった。立ち上がりは最高の形だった。初回、先頭のロフティンを1球で一飛に打ち取ると、次打者・ウィットは中飛、3番・ペレ