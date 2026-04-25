■MLBインターリーズホワイトソックス5ー4ナショナルズ（日本時間25日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのナショナルズ戦に“4番・一塁”で先発出場。4回の第2打席で、リーグトップタイの11号ホームランを放った。村上はこの一打で、ア・リーグ本塁打トップのY.アルバレス（28、アストロズ）に並んだ。ナショナルズ先発の元巨人・M.マイコラス（37）を相手に第1打席は空振り三振に倒れた。第2