亀田製菓はロングセラー米菓「ハッピーターン」から「ハッピーターン 夜のやみつきにんにく味」（35g）を全国のコンビニで3月30日から4月末まで期間限定販売している。「パッピーターン」発売50周年施策の一環。同商品は、背徳感のあるものを食べて自分を解放したい気持ちに対応すべく、にんにくの味わいをきかせた夜専用パウダーで味付けされたギルティ商品。同商品ついて、3月23日に開催された「ハッピーターントレイン