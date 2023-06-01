【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相（７６）は２４日、前立腺がんが見つかり、治療を受けていたと発表した。治療は成功し、悪性腫瘍は完全に消えたとしている。発表によると、数か月前、２０２４年１２月に受けた前立腺手術後の定期検査の際に、前立腺に１センチ未満の斑点が見つかった。初期段階の悪性腫瘍で、放射線治療で消失したという。ネタニヤフ氏は「私は健康で、良好な身体状況だ」とし