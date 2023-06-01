大規模火災が起きた大分県大分市佐賀関の神社で24日から毎年恒例の春の大祭が始まり神事が行われました。 25日は神輿が、被災した地区などを練り歩く予定です。 2025年11月の火災の爪痕が今なお残る大分市佐賀関。こちらは神山地区の椎根津彦神社です。 およそ1300年の歴史があるというこちらの神社では毎年この時期に春の大祭を開催しています。 24日は地元の漁業や農業の関係者などが訪れて神事が行われ、豊漁や五穀豊穣