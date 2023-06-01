新たなリーダーの誕生です。 大分県大分市の高崎山自然動物園では24日、C群を率いるボスザルに「ナルト」が就任しました。 ナルト 頭に鳴門海峡の渦のようなつむじがあるのが特徴の「ナルト」。 高崎山のC群・第15代のリーダーに就任した20歳のオスザルです。 就任式 24日は就任式が行われ高崎山のマスコットキャラクターななまるが代理で辞令を受け取りま