ＤｅＮＡ２−１巨人（セ・リーグ＝２４日）――ＤｅＮＡがサヨナラ勝ちで連勝を６に伸ばし、今季初の勝ち越し。延長十一回、戸柱の適時打で試合を決めた。巨人は救援陣が粘りきれず、３連勝を逃した。◇中日６−４ヤクルト（セ・リーグ＝２４日）――中日が連敗を６で止めた。１点を追う九回、村松がサヨナラ３ランを放ち、今季初の逆転勝ち。３番手の杉浦が移籍後初勝利。ヤクルトは星が踏ん張れなかった。