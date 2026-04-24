２月のカナダ小売売上高は、予想を下回る増加にとどまった。ただし、カナダドルは反応薄で、ドルカナダ、カナダ円とも、２月のカナダ小売売上高の発表前の水準からあまり動いていない。 USD/CAD1.3683CAD/JPY116.62