モデルで女優の紺野彩夏のウエディングドレス姿に歓喜の声が上がった。２４日にインスタグラムで「ゼクシィ海外ウエディングカバーを務めさせていただいております！バリでの撮影、とっても楽しかった〜！素敵すぎるロケーションでした」とつづり、白のドレスやブルー、ノースリーブなど様々な姿をアップした。「ぜひチェックしてください〜！」と締めた。この投稿には「可愛い！大好き」「ナチュラルで可愛い〜」「お嫁さん