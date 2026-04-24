◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人の中川皓太投手（３２）が好リリーフを見せた。１―０と１点リードの７回２死、先発の田中将大投手に代わり登板。左打者の三森を遊ゴロに抑えてガッツポーズした。生え抜き投手最年長のベテラン左腕が、田中将の日米通算２０３勝目の権利を守った。