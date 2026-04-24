北海道コンサドーレ札幌は24日、26-27シーズン（27年1月～）の加入が内定している法政大学４年・DF梅津龍之介選手が、特別指定選手に認定されたことを発表した。背番号は55番で、早ければ明日のいわき戦でデビューする可能性もある。大学選抜にも選出された世代屈指の逸材DFに話を聞いた。■梅津龍之介選手Q.今後の試合について「いつかデビューの時は来ると思っている、自分にとっては１つの通過