北海道コンサドーレ札幌は24日、26-27シーズン（27年1月～）の加入が内定している法政大学４年・DF梅津龍之介選手が、

特別指定選手に認定されたことを発表した。 背番号は55番で、早ければ明日のいわき戦でデビューする可能性もある。

大学選抜にも選出された世代屈指の逸材DFに話を聞いた。



■梅津龍之介選手

Q.今後の試合について

「いつかデビューの時は来ると思っている、自分にとっては１つの通過点。長いキャリアを築く上での一歩として、特に意識していない。

来年の今頃にはJ1昇格を決めたいし、その先のキャリアアップも見据えている」





Q.プロの強度とスタジアムの印象「大学とはスピードなど個々のレベルが全く違う。プレミストドームは去年の夏に練習参加した際に試合を見て、サポーターの声がすごく響くという印象。ホームのアドバンテージは活かして戦いたい」

Q.複数ポジションへの対応

「大学選抜でもボランチを経験しているので、特に問題はない。センターバックに比べて動く量も多く、

常に顔を出し続けてパスの循環を止めないことを意識している」



Q.両親への感謝

「両親はDAZNを通じて試合を見ることになると思う。鹿島ユースに行く際も、自分のわがままを全部聞いてくれた。

ここまで来られたのは両親のおかげなので、感謝しているし、その思いをプレーで見せたい」



■梅津龍之介（うめつ りゅうのすけ）

2004年6月30日生まれ 福島県出身の21歳 背番号55

ポジション：DF 182cm75kg

法政大学4年生 26年全日本大学選抜に選出

対人守備に強く、インターセプトを武器にするセンターバック