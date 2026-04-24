国民的アイドルグループ、嵐の福岡でのラストツアーが24日、始まりました。福岡の街は、ファンの熱気に包まれています。■星原賢太朗カメラマン「上空からでも、多くの人が集まっているのが分かります。」5月31日で活動を終了する嵐のコンサートは、3日間の日程でここ、福岡で開催されます。初日の4月24日は、開演の6時間以上前から、メンバーのカラーに合わせたグッズなどを身につけたファンが会場