熊本県内でことし初となるマダニによる感染症が確認されました。マダニが媒介する日本紅斑熱に感染したのは、熊本県玉名郡に住む男性(64)です。熊本県によりますと男性は4月12日に発熱して医療機関を受診した後、別の病院に入院しました。22日の検査で感染が確認され、現在は快方に向かっているということです。熊本県内での確認はことし初めてです。 男性は普段から畑で農作業をしていたほか、3日には登山に出掛けていました