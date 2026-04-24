【ロサンゼルス＝後藤香代】メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は２３日の記者会見で、日本にメキシコ産原油１００万バレルを輸出すると発表した。輸出時期については明言しなかった。シェインバウム氏は、日本政府からメキシコ国営石油会社（ＰＥＭＥＸ）に要請があり、２０日（日本時間２１日）に行った高市首相との電話会談で輸出を了承したと説明した。電話会談翌日の記者会見では、「日本は原油不足に直面して