文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。 この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼4月24日配信号担当 高橋将市アナウンサー 先月、荒川区立尾久西小学校で5年生とわかくさ学級の生徒さん83人を対象に「アナウンサー出前授業」をしてきました。 文化放送で約20年行っているイベントで、アナウンサーの仕事を知ってもらうとともに「