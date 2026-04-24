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▼4月24日配信号 担当

高橋将市アナウンサー

先月、荒川区立尾久西小学校で5年生とわかくさ学級の生徒さん83人を対象に「アナウンサー出前授業」をしてきました。

文化放送で約20年行っているイベントで、アナウンサーの仕事を知ってもらうとともに「声を出すことや話すこと、喋ること楽しさ」を、様々なアナウンス体験を通じて実際に感じてもらうのが狙いです。

今年は、3月で文化放送を卒業した甲斐彩加アナウンサーと尾久西小学校に行ってきました。

去年同様、まずは発声練習。身体をほぐして息が身体にたくさん入るようにして、みんなで「アー」！みんな元気がいい！そして「ラ」行と「ダ」行で滑舌練習。「ラダラダラダラダ…」みんな珍しそうに、でも楽しそうに練習していました。

ウォーミングアップが終わったところで「春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー」の生中継の時間。今年も子どもたちにインタビューしましたが、堂々と楽しそうに答えていました。私は出前授業に参加して３年目ですが、年々子どもたちが物怖じしないというか、マイクの前でも恥ずかしがらずに喋れるようになっています。みんな凄い！

生中継コーナーが終わったところで、甲斐アナは別の仕事のために帰社し、出前授業以降は私のみで行いました。

ラジオやアナウンスの仕事とはどういうものかを説明したあとで、アナウンス実習へ。CM原稿読みとスポーツ実況にチャレンジしてもらいました。

CMは3人一組でそれぞれ役柄を演じてもらうもので、まずは先生が見せたあとで生徒さんが実演。皆さん声色やトーンをうまく変えて演じていました。スポーツ実況は、WBC日本ラウンドで大谷翔平選手がホームランを打ったシーンを実況してもらいましたが、情景を描写しながら雰囲気を盛り上げて実況できていました。









お昼の時間は放送室で本の読み聞かせをしたり、放送委員会の生徒さんのも加わってもらってワイワイ話しながらお昼の放送をお送りしました。委員会の皆さんと放送をお送りするのは初めてでしたが、いろいろな話を聞けました。給食もいただき、自分が小学生の頃を思い出しました。

後日感想文をいただきましたが、みんな声を出すことや話すことの楽しさを感じてくれたのかな…と思っています。これをきっかけに、もっとたくさんの子どもたちがラジオに親しんでくれれば嬉しいです。