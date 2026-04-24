日本マクドナルドは4月27日、「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」(Sサイズ190円〜/Mサイズ270円〜)を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」(Sサイズ190円〜/Mサイズ270円〜)○ブルーベリー果汁増量でよりフルーティに1970年代に登場したグリマスは、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親し