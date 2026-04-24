【モデルプレス＝2026/04/24】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマを対象とし「胸キュンオフィスシーン」をテーマに読者アンケートを実施。本記事では「BLドラマ胸キュンオフィスシーン」トップ10を発表する。【写真】「BLドラマ胸キュンオフィスシーン」TOP5一覧◆「BL胸キュンオフィスシーン」トップ101位：「40までにしたい10のこと」（1話／テレビ東京系）夜のオフィスで慶司