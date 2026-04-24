停戦を受けて日経平均は急騰 日本時間の2026年4月8日、米国とイランはパキスタンの仲介により2週間の停戦に合意し、4月10日からパキスタンでの交渉が始まりました。 4月8日には、停戦合意報道を受けて日経平均株価が急騰、前日比2878円高で取引を終えました。まずは停戦ですが、これをきっかけに終戦に向かう機運が高まっており、これを株価が織り込んだ形ではないかと思います。米トランプ大統領もそれを望んでいるも