過酷な環境で過ごしていた大型犬が、ある家族と出会ったことでその犬生を大きく変えていくこととなりました。愛情に包まれながら歩んだ10年間の記録が、多くの人の心を動かしています。 投稿は記事執筆時点で5万回再生を突破。「泣けます」「幸せそうなお顔」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『絶対に幸せにする』外に繋がれっ放しで、散歩にも行っていない保護犬をお迎えした結果…『10年間の家族の記