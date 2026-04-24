過酷な環境で過ごしていた大型犬が、ある家族と出会ったことでその犬生を大きく変えていくこととなりました。愛情に包まれながら歩んだ10年間の記録が、多くの人の心を動かしています。

投稿は記事執筆時点で5万回再生を突破。「泣けます」「幸せそうなお顔」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『絶対に幸せにする』外に繋がれっ放しで、散歩にも行っていない保護犬をお迎えした結果…『10年間の家族の記録』】

外に繋がれたまま過ごしていた日々

TikTokアカウント「ishikawamiyuki」に投稿されたのは、元保護犬のゴッホちゃんと家族の記録。ある日まで過酷な環境の中で暮らしていたという大型犬の女の子、ゴッホちゃんは、その後新しい家族に迎えられ、ともに約10年の時間を過ごしてきたそう。その歩みは、環境が変わることで命に“セカンドチャンス”がもたらされることもあるのだと、そっと考えさせてくれるようなものだったといいます。

以前の飼い主のもとでは、外に繋がれたまま過ごし、散歩にもほとんど行けていなかったのだとか。体調面でも負担を抱えており、ひとりぼっちの時間が長かったことがうかがえる状態だったといいます。そんな背景を知り、家族はゴッホちゃんをお迎えすることに。

少しずつ見せてくれた変化

家族のもとに迎えられたゴッホちゃんは、次第におかあさんの手に頭を預けたり、おとうさんにくっついたりと、娘のように甘える姿を見せるようになったそう。時間が経つにつれ、より穏やかな表情や仕草が増えていったのだとか。

さらに、安心しきったようにお腹を見せて眠る姿や、柔らかな笑顔を浮かべる場面も見られるようになり、家族と過ごす日々の中で築かれていった信頼関係が感じられます。幸せそうな様子に、こちらまで心が温かくなるほど。

“愛”を知った10年間の軌跡

季節ごとの景色の中で過ごした時間や、誕生日、記念日など、家族との思い出はどれもかけがえのないものだったといいます。いつも家族のそばに寄り添い、その中心にはゴッホちゃんの存在があったのでしょう。

やがて迎えた最期の時まで、家族とともに過ごしたゴッホちゃん。穏やかな表情からは、深い愛情に包まれてきた日々が伝わってくるようです。かつて過酷な環境にいたゴッホちゃんが、温かな家族と出会い歩んだ10年間は、まさに“もう一つの犬生”と呼べるかけがえのない時間だったのでした。

投稿には「ゴッホ君の笑顔や姿が可愛らしくて癒されます」「素敵な家族が出来て幸せでしたね」「最高の笑顔！幸せしかないでしょう」「お父さんとお母さんに会うべくしてやってきたんですね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ishikawamiyuki」では、ゴッホちゃんとの思い出や日常の記録が投稿されています。心温まる光景や深い絆に触れたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ishikawamiyuki」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。