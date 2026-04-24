ヘンリー王子がウクライナの首都キーウをサプライズ訪問して、ロシアのプーチン大統領に対して「命が失われ続けて利益を得る国はない」と戦争の終結を訴えた。この発言に対してトランプ米大統領が反論した。英紙ミラーが２３日、報じた。ヘンリー王子は２３日朝、ポーランドからの夜行列車でキーウ駅に到着。プラットフォームで人々と挨拶を交わし、抱擁を交わした。戦禍に苦しむウクライナへの訪問は今回で３度目となる。王