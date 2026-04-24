秋元康氏と鈴木おさむ氏の“違い”とは何なのか。企画の立て方について語るなかで、秋元氏が「自分が面白いかどうかしかない」と自己分析しつつ、鈴木氏について語ったこととは。左から秋元康氏、鈴木おさむ氏○秋元康氏と鈴木おさむ氏の違いYouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で21日に公開された動画「『秋元康は5人いる?』勝ち続ける天才の仕事術、全て話してもらいました」には、秋元康氏がゲスト出演した。鈴