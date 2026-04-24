ガールズグループ「ＵＮ１ＣＯＮ」のＫＯＫＯＲＯが、話題のドラマに出演したことを報告した。２３日までに自身のインスタグラムを更新し「ドラマ『銀河の一票』のオープニングに＠ｒａｇｐｏｕｎｄ＿ｏｆｆｉｃｉａｌさんをはじめ、たくさんのダンサーの方々と一緒にＵＮ１ＣＯＮも参加させて頂きました！！」と伝えた。２０日に初回が放送された、女優・黒木華が主演のフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制