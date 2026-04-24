何気ない一言がきっかけで揺れる職場の空気。新人の予想外の行動に周囲は戸惑い、言葉の重みを痛感した男性や同僚たち。でも、その後の展開がまさかの変化をもたらすことに──。今回は筆者の友人から聞いた、職場での心に響くエピソードをご紹介します。 新人 入社3か月目の後輩A男は、会議で意見を求められても黙ってしまうことが続いていました。 準備不足なのか、自信がないのか。 私も含め周囲もA男のこ